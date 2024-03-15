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Видеообзор четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, в котором Потапова проиграла Костюк

Видеообзор четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, в котором Потапова проиграла Костюк
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33-я ракетка мира 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинальном поединке она со счётом 0:6, 5:7 проиграла 32-й ракетке мира 21-летней украинке Марте Костюк.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2024, четверг. 21:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча Потаповой с Костюк продлилась 1 час и 10 минут. Потапова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Костюк один эйс, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в финал Индиан-Уэллса Костюк сразится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек.

Расписание турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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