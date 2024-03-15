Медведев: конфликт с Руне будут показывать больше, чем красивые розыгрыши в нашем матче

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал эпизод, произошедший после матча с датчанином Хольгером Руне (7:5, 6;4) в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, в ходе розыгрыша во втором сете встречи Руне сыграл в тело Медведеву, что не понравилось российскому спортсмену. После матча Медведев сказал Руне, что не видел, чтобы тот извинился за произошедшее.

«Руне ударил в меня, это бывает. Но я, видимо, смотрел как он забил, и не увидел, как он извинился. Мне судья потом сказал об этом. У сетки мы пожали руки, и всё закончено, но мы сейчас живём в мире соцсетей, и наш конфликт будет показываться намного больше, чем красивые розыгрыши в сегодняшнем матче», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!».

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе российский теннисист сыграет с американцем Томми Полом (17-й в рейтинге ATP).