Андрей Ольховский — об успехе Медведева: он на классе победил Руне

Победитель двух турниров серии «Большого шлема» российский теннисист Андрей Ольховский высказал мнение, что четвёртая ракетка мира Даниил Медведев одолел датчанина Хольгера Руне за счёт высокого класса. Игра 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Медведев играл очень солидно и уверенно. Он на классе победил Руне.

Высокий класс спортсмена выражается в том, что если какие-то элементы не проходят, то он будет набирать очки другими. В игре Медведева против Руне так и случилось, Медведев сумел перестроиться и затянуть Руне в свою игру», — сказал Ольховский ТАСС.

В полуфинале Медведев сыграет с американским теннисистом, 17-й ракеткой мира Томми Полом.