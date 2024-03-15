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Андрей Ольховский — об успехе Медведева: он на классе победил Руне

Андрей Ольховский — об успехе Медведева: он на классе победил Руне
Андрей Ольховский
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Победитель двух турниров серии «Большого шлема» российский теннисист Андрей Ольховский высказал мнение, что четвёртая ракетка мира Даниил Медведев одолел датчанина Хольгера Руне за счёт высокого класса. Игра 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Медведев играл очень солидно и уверенно. Он на классе победил Руне.

Высокий класс спортсмена выражается в том, что если какие-то элементы не проходят, то он будет набирать очки другими. В игре Медведева против Руне так и случилось, Медведев сумел перестроиться и затянуть Руне в свою игру», — сказал Ольховский ТАСС.

В полуфинале Медведев сыграет с американским теннисистом, 17-й ракеткой мира Томми Полом.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 04:55 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Расписание «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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