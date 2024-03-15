Андрей Ольховский — об успехе Медведева: он на классе победил Руне
Поделиться
Победитель двух турниров серии «Большого шлема» российский теннисист Андрей Ольховский высказал мнение, что четвёртая ракетка мира Даниил Медведев одолел датчанина Хольгера Руне за счёт высокого класса. Игра 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина.
«Медведев играл очень солидно и уверенно. Он на классе победил Руне.
Высокий класс спортсмена выражается в том, что если какие-то элементы не проходят, то он будет набирать очки другими. В игре Медведева против Руне так и случилось, Медведев сумел перестроиться и затянуть Руне в свою игру», — сказал Ольховский ТАСС.
В полуфинале Медведев сыграет с американским теннисистом, 17-й ракеткой мира Томми Полом.
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 04:55 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Хольгер Руне
Х. Руне
Комментарии
- 15 марта 2024
-
14:41
-
14:40
-
14:19
-
13:51
-
13:26
-
12:25
-
11:29
-
11:03
-
11:01
-
10:26
-
10:09
-
10:01
-
09:52
-
09:46
-
09:22
-
07:17
-
06:55
-
06:35
-
06:04
-
04:20
-
03:09
-
02:13
-
01:34
-
01:10
-
00:48
-
00:33
-
00:32
- 14 марта 2024
-
23:56
-
23:43
-
23:34
-
23:03
-
22:59
-
22:50
-
22:44
-
22:40