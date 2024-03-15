«А что я вам говорил, ребята?» Циципас подписал фото атаки пчёл на Алькараса

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о нашествии пчёл во время матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе между Карлосом Алькарасом (Испания) и немцем Александром Зверевым (6:3, 6:1).
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В своём аккаунте в соцсетях Циципас выложил пост, в котором подписал фото с остановкой матча между Алькарасом и Зверевым из-за нашествия пчёл словами «А что я вам говорил, ребята?»
Циципас подписал фото нашествия пчёл в Индиан-Уэллсе
Фото: Из личного архива Стефаноса Циципаса
В августе 2023 года на турнире в Цинцинатти (США) греческий теннисист остановил матч второго круга с американцем Беном Шелтоном (7:6 (7:3), 7:6 (7:2)) из-за пчелиного жужжания. Болельщица американского теннисиста, сидящая в первом ряду, имитировала жужжание пчелы и мешала ему подавать.
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