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Синнер — о предстоящем матче с Алькарасом: с Карлосом всегда весело играть

Синнер — о предстоящем матче с Алькарасом: с Карлосом всегда весело играть
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Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от встречи с испанским спортсменом Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«С Карлосом всегда весело играть. Мы хорошие друзья за пределами корта. Но на корте мы все стараемся выложиться на 100%, не так ли? Наши матчи обычно проходят хорошо. В прошлом сезоне на этом корте в матче с Карлосом мне пришлось побороться. Он играл гораздо лучше меня. Посмотрим, что будет в этот раз. Думаю, нас ждёт интересный матч», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале турнира в США Синнер обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку, а Алькарас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым.

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