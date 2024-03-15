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«Они мне даже очень помогли». Алькарас — о нашествии пчёл в матче с Синнером

«Они мне даже очень помогли». Алькарас — о нашествии пчёл в матче с Синнером
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал нашествие пчёл в матче 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с занимающим шестую строчку в рейтинге ATP Александром Зверевым из Германии (6:3, 6:1).

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 01:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Пчёлы меня очень пугают, я их очень боюсь, но в какой-то момент они мне даже очень помогли. Я был рад вернуться на корт через час после нашествия пчёл. Я начал играть действительно на высоком уровне с момента возобновления матча», — сказал Карлос Алькарас в эфире YouTube-канала «Больше!».

В полуфинале Индиан-Уэллса Карлос Алькарас сразится с третьей ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером, обыгравшим в четвертьфинале Иржи Легечку из Чехии со счётом 6:3, 6:3.

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