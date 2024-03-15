«Они мне даже очень помогли». Алькарас — о нашествии пчёл в матче с Синнером
Поделиться
Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал нашествие пчёл в матче 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с занимающим шестую строчку в рейтинге ATP Александром Зверевым из Германии (6:3, 6:1).
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 01:15 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Пчёлы меня очень пугают, я их очень боюсь, но в какой-то момент они мне даже очень помогли. Я был рад вернуться на корт через час после нашествия пчёл. Я начал играть действительно на высоком уровне с момента возобновления матча», — сказал Карлос Алькарас в эфире YouTube-канала «Больше!».
В полуфинале Индиан-Уэллса Карлос Алькарас сразится с третьей ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером, обыгравшим в четвертьфинале Иржи Легечку из Чехии со счётом 6:3, 6:3.
Комментарии
- 15 марта 2024
-
16:25
-
16:22
-
15:43
-
15:28
-
14:41
-
14:40
-
14:19
-
13:51
-
13:26
-
12:25
-
11:29
-
11:03
-
11:01
-
10:26
-
10:09
-
10:01
-
09:52
-
09:46
-
09:22
-
07:17
-
06:55
-
06:35
-
06:04
-
04:20
-
03:09
-
02:13
-
01:34
-
01:10
-
00:48
-
00:33
-
00:32
- 14 марта 2024
-
23:56
-
23:43
-
23:34
-
23:03