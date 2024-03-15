«Они мне даже очень помогли». Алькарас — о нашествии пчёл в матче с Синнером

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал нашествие пчёл в матче 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с занимающим шестую строчку в рейтинге ATP Александром Зверевым из Германии (6:3, 6:1).

«Пчёлы меня очень пугают, я их очень боюсь, но в какой-то момент они мне даже очень помогли. Я был рад вернуться на корт через час после нашествия пчёл. Я начал играть действительно на высоком уровне с момента возобновления матча», — сказал Карлос Алькарас в эфире YouTube-канала «Больше!».

В полуфинале Индиан-Уэллса Карлос Алькарас сразится с третьей ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером, обыгравшим в четвертьфинале Иржи Легечку из Чехии со счётом 6:3, 6:3.