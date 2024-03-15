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Саккари — о предстоящем матче с Гауфф: это будет серьёзное испытание

Саккари — о предстоящем матче с Гауфф: это будет серьёзное испытание
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Девятая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари поделилась ожиданиями от матча с Кори Гауфф на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Будет очень тяжело, но сейчас я играю в отличный теннис. Это будет серьёзное испытание.

Когда играешь с Коко, нужно смириться с тем, что она будет возвращать в корт на два-три мяча больше, чем кто-либо другой. Необходимо быть терпеливой. Это я и сделала сегодня, чтобы выиграть матч (с Эммой Наварро). Я чувствую, что и на завтрашний матч с Коко у меня будет именно такой настрой.

Здорово, что есть девушки, которые строят игру на атлетизме. Ты понимаешь, что это шанс бросить вызов себе и сыграть с кем-то, кто так же хорошо подготовлен, как и я», — сказала Саккари на пресс-конференции.

Напомним, греческая теннисистка вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, победив Эмму Наварро со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

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