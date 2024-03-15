Коннорс — о снятиях Надаля: давайте начистоту, стиль игры Рафы слишком энергозатратный

Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс высказался о критике в адрес Рафаэля Надаля за позднее снятие с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Знаете, сколько бы вы ни говорили о выставочном матче (с Алькарасом в Лас-Вегасе. — Прим. «Чемпионата») — это несерьёзно. Будем честны, он находится на том этапе своей карьеры, когда здоровье — это то, чему стоит уделять повышенное внимание каждую неделю.

Ничего не даётся легко, все это знают, поэтому приходится ещё больше тренироваться и работать. Сейчас теннисисты получают большие деньги, но с теми деньгами, которые он заработал, очевидно, что он играет не ради этого.

Он возвращается, потому что любит игру, любит конкуренцию и любит всё, что связано с желанием победить каждый раз, когда выходишь на корт, а в его конкурентоспособности никогда не было никаких сомнений.

Давайте начистоту, стиль игры Рафы слишком энергозатратный, и так было с самого начала», — сказал Коннорс в подкасте Advantage Connors.

Напомним, в январе испанец провёл первый турнир после годовой паузы. Он выступил на соревнованиях категории ATP-250 в Брисбене, где дошёл до четвертьфинала. Рафаэль планировал выступить на Australian Open, но вновь травмировался и с того момента в официальных матчах не участвовал, снявшись с турниров в Дохе (Катар) и Индиан-Уэллсе.