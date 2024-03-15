Гауфф — о жизненных целях: о детях пока не думаю, сейчас я сконцентрирована на теннисе

Третья ракетка мира, 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о целях на жизнь.

«Думаю, главные цели в теннисе для меня — это выиграть ещё несколько «Шлемов», и я хочу завоевать медаль на предстоящей Олимпиаде или в 2028 году. Это было бы круто.

А вот что касается жизненных целей, честно говоря, об этом я пока не задумывалась. Пока я ничего не пытаюсь делать, выйти замуж там или что-то в этом роде (улыбается). И уж тем более о детях я тоже пока не думаю.

Сейчас я сконцентрирована исключительно на теннисе, а там посмотрим, как сложится жизнь», — приводит слова Гауфф портал Tennis365.

Ранее Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:3 обыграла Юань Юэ и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.