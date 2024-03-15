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Свёнтек ответила на вопрос о самых странных случаях в карьере

Свёнтек ответила на вопрос о самых странных случаях в карьере
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос о самых странных случаях в карьере.

«Ситуация в Канкуне была довольно странной. Честно говоря, я думала, что стадион развалится, когда была в его середине. Я рада, что этого не произошло. В Мельбурне, на моём первом Открытом чемпионате Австралии, было несколько пьяных людей, и в Майами тоже. Но думаю, что это не странно. Мы же выступаем в сфере развлечений. Они кричали, и было видно, что они пьяные. Но всё нормально, меня это не смущает», — сказала Свёнтек во время пресс-конференции.

Напомним, вчера, 14 марта, Ига Свёнтек одолела датскую теннисистку Каролину Возняцки в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2024, четверг. 22:35 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
4 		0
         
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
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