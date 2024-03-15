Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос о самых странных случаях в карьере.
«Ситуация в Канкуне была довольно странной. Честно говоря, я думала, что стадион развалится, когда была в его середине. Я рада, что этого не произошло. В Мельбурне, на моём первом Открытом чемпионате Австралии, было несколько пьяных людей, и в Майами тоже. Но думаю, что это не странно. Мы же выступаем в сфере развлечений. Они кричали, и было видно, что они пьяные. Но всё нормально, меня это не смущает», — сказала Свёнтек во время пресс-конференции.
Напомним, вчера, 14 марта, Ига Свёнтек одолела датскую теннисистку Каролину Возняцки в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
- 15 марта 2024
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