Томми Пол: мой любимый удар в теннисе — удар с лёта слева в исполнении Эдберга

17-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол на пресс-конференции рассказал, матчи каких теннисистов он любит пересматривать.

«Часто ли я смотрю теннис? Да, я смотрю очень много матчей, особенно когда участвую в турнире. На этой неделе я смотрел практически все матчи здесь, а также несколько старых матчей. Перед первым кругом мы, кажется, смотрели Тима Хенмэна против Роджера на «Мастерсе» в Париже, а потом мы смотрели Эдберга перед моим вторым кругом. А вчера мы смотрели Бориса Беккера. Знаете, все они отлично играют у сетки.

Если бы я мог посмотреть матч одного любого игрока из любой эпохи, кто бы это был? Я люблю пересматривать матчи Эдберга. Не знаю даже почему, но мне очень нравится удар с лёта слева в его исполнении. Любимый удар в теннисе», — сказал Пол на пресс-конференции.

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе американский теннисист сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (четвёртая ракетка мира).