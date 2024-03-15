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Маркета Вондроушова сообщила о смерти дедушки

Маркета Вондроушова сообщила о смерти дедушки
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Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась информацией о смерти дедушки.

«Спасибо за всё, дедушка. Ты был лучшим!» — написала Вондроушова в социальных сетях.

Ранее Маркета Вондроушова снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В понедельник, 11 марта, чешская теннисистка в третьем круге соревнований должна была сыграть с украинской теннисисткой, 32-й ракеткой мира Мартой Костюк. Сообщалось, что Маркета Вондроушова пропустила этот поединок из-за травмы. При этом подробности повреждения не уточнялись.

Напомним, в субботу, 9 марта, представительница Чехии обыграла американскую теннисистку Бернарду Перу со счётом 6:2, 6:0 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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