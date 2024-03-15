Маркета Вондроушова сообщила о смерти дедушки
Поделиться
Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась информацией о смерти дедушки.
«Спасибо за всё, дедушка. Ты был лучшим!» — написала Вондроушова в социальных сетях.
Ранее Маркета Вондроушова снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В понедельник, 11 марта, чешская теннисистка в третьем круге соревнований должна была сыграть с украинской теннисисткой, 32-й ракеткой мира Мартой Костюк. Сообщалось, что Маркета Вондроушова пропустила этот поединок из-за травмы. При этом подробности повреждения не уточнялись.
Напомним, в субботу, 9 марта, представительница Чехии обыграла американскую теннисистку Бернарду Перу со счётом 6:2, 6:0 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.
Комментарии
- 15 марта 2024
-
22:37
-
22:25
-
22:00
-
21:59
-
21:22
-
21:00
-
20:05
-
19:08
-
18:11
-
17:23
-
16:45
-
16:25
-
16:22
-
15:43
-
15:28
-
14:41
-
14:40
-
14:19
-
13:51
-
13:26
-
12:25
-
11:29
-
11:03
-
11:01
-
10:26
-
10:09
-
10:01
-
09:52
-
09:46
-
09:22
-
07:17
-
06:55
-
06:35
-
06:04
-
04:20