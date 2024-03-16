Роджер Федерер: лёгкость в моей игре была результатом колоссальной работы

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал, как он относится к тому, что его стиль игры всегда будет ассоциироваться с элегантностью и лёгкостью.

— Вы хорошо знакомы с тем, как люди описывают вашу игру: «элегантность, лёгкость». С одной стороны, это очевидный комплимент. С другой стороны, мне интересно, как вы относитесь к тому, что вашу игру запомнят именно такой?

— Сейчас я, конечно, воспринимаю это как большой комплимент. Когда я играл, меня это немного напрягало, потому что мне казалось, что люди не видят во мне бойца и победителя, которым я, надеюсь, являлся. Ведь если ты не боец, если ты не будешь много работать, ты не сможешь добиться того, чего добился я, просто играя элегантно и легко. Я думаю, когда ты прилагаешь колоссальные усилия, только тогда ты можешь сделать так, чтобы это выглядело легко.

Поэтому я всегда боролся — особенно в начале карьеры — с мыслью, что болельщики не видят страсти, упорства и всего, что я вкладываю в игру. Когда я выигрывал, все говорили: «Ох, как непринуждённо». А когда я проигрывал, они же заявляли: «Вот бы он чуть больше постарался».

И поначалу мне было очень сложно с этим смириться. Но в конце концов я почувствовал, что мне не нужно никому ничего доказывать. Поэтому, когда я проигрывал матч, я мог буквально через пять минут сказать, что матч окончен, и это не проблема. Я выложился на полную, а теперь мы двигаемся дальше, — сказал Федерер в интервью GQ.