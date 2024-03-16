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Кори Гауфф не смогла выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв Марии Саккари

Кори Гауфф не смогла выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв Марии Саккари
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла пробиться в финал теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинальном матче американка со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6 проиграла девятой ракетке мира представительнице Греции Марии Саккари. Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
16 марта 2024, суббота. 04:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 5 6
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Саккари один эйс, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В матче за титул 28-летняя спортсменка сыграет с польской теннисисткой Игой Свёнтек (первая ракетка мира), которая в своём полуфинале переиграла Марту Костюк со счётом 6:2, 6:1.

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