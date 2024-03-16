Кори Гауфф не смогла выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв Марии Саккари

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла пробиться в финал теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинальном матче американка со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6 проиграла девятой ракетке мира представительнице Греции Марии Саккари. Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут.

За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Саккари один эйс, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В матче за титул 28-летняя спортсменка сыграет с польской теннисисткой Игой Свёнтек (первая ракетка мира), которая в своём полуфинале переиграла Марту Костюк со счётом 6:2, 6:1.