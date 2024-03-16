Свёнтек — о критике мячей турнира в Индиан-Уэллсе: мне всё нравится

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о критике мячей, которые используются на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Конечно, адаптация к мячам и покрытию — это самое важное в нашем спорте. Тот, кто быстрее подстроится, будет играть лучше.

У нас здесь всегда были мячи Penn, которые мы не могли использовать на тренировках. Это большая проблема, что мы не можем получить мячи, которыми будем играть на турнире. Хотя, кажется, у меня есть одна упаковка.

Не хочу показаться грубой, но количество мячей, которые мы получаем, сильно ограничено. Профессионалы используют для двухчасовой тренировки, не знаю даже, банок шесть, не меньше. И вы не будете использовать эти мячи снова, потому что нужно играть новыми.

Думаю, это то, что нужно изменить в первую очередь, потому что это довольно просто. Мы можем их купить, просто нам не хватает мячей, которые используются на турнирах (улыбается). Мало кто знает, что мы играем не теми мячами, которые продаются в магазине.

Здесь с этим всегда было сложно. Мячи всегда значительно отличались. Но я привыкла к ним. Я не знаю, играем ли мы сейчас мячами для мужского тура. Тейлор Фритц в начале турнира вообще сказал мне, что он думает, что они играют женскими. Так что я в замешательстве. Но на самом деле мне всё равно. Мне нравятся эти мячи.

Я бы сказала, что в Индиан-Уэллсе всё зависит от ветра и в целом погодных условий. Так что меня всё устраивает, и мне нет смысла это всё анализировать», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Ранее бывшая первая ракетка мира Энди Роддик заявил, что получал сообщения от лучших тренеров о том, как отвратительны мячи в Индиан-Уэллсе.

Кроме того, о качестве мячей на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе высказался и швейцарский теннисист Стэн Вавринка.