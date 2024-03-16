Ига Свёнтек вышла в 10-й финал на 27-м «тысячнике» в своей карьере

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в свой 10-й финал на турнирах категории WTA-1000 в карьере.
Всего Свёнтек принимала участие в 27 турнирах этой категории. В 37% случаев она играла в матче за титул. По этому показателю она превзошла Серену Уильямс (36,7%), Марию Шарапову (32%) и Эшли Барти (24%). На данный момент полька является рекордсменкой категории (с момента введения «Премьеров» в 2009 году).
Ига выиграла семь титульных матчей из девяти, два поражения пришлись на прошлый год. В финале турнира в Дубае полька уступила Барборе Крейчиковой (4:6, 2:6) и в финале грунтового турнира в Мадриде — Арине Соболенко (3:6, 6:3, 3:6).
За право выиграть восьмой «тысячник» Свёнтек сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.
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