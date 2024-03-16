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Ига Свёнтек вышла в 10-й финал на 27-м «тысячнике» в своей карьере

Ига Свёнтек вышла в 10-й финал на 27-м «тысячнике» в своей карьере
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в свой 10-й финал на турнирах категории WTA-1000 в карьере.

Всего Свёнтек принимала участие в 27 турнирах этой категории. В 37% случаев она играла в матче за титул. По этому показателю она превзошла Серену Уильямс (36,7%), Марию Шарапову (32%) и Эшли Барти (24%). На данный момент полька является рекордсменкой категории (с момента введения «Премьеров» в 2009 году).

Ига выиграла семь титульных матчей из девяти, два поражения пришлись на прошлый год. В финале турнира в Дубае полька уступила Барборе Крейчиковой (4:6, 2:6) и в финале грунтового турнира в Мадриде — Арине Соболенко (3:6, 6:3, 3:6).

За право выиграть восьмой «тысячник» Свёнтек сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
17 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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