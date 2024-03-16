Навратилова: Алькарас в свои лучшие времена превосходит всех, включая Джоковича и Синнера

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от предстоящего матча испанца Карлоса Алькараса (2) с итальянцем Янником Синнером (3) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Рассматриваю шансы как 50 на 50. Но я думаю, что Карлос Алькарас в свои лучшие времена превосходит всех, включая Янника Синнера и Новака Джоковича. Его сильные качества важнее. Но Синнер чуть более стабилен и играет чуть менее рискованно. Да, Синнер сейчас ведёт по личным встречам (три победы в пяти матчах), но в свои лучшие времена Алькарас сильнее», — сказала Навратилова в эфире American Tennis Channel.

Отметим, что победитель матча Алькарас — Синнер в финал Индиан-Уэллса сразится либо с россиянином Даниилом Медведевым (4), либо с американцем Томми Полом (17).