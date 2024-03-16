«Я жажду большего». Потапова высказалась после завершения выступления в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Потапова поблагодарила турнир в Индиан-Уэллсе и сказала, что жаждет больше. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Спасибо, теннисный рай, за незабываемую неделю. Первый четвертьфинал здесь, и я жажду большего. Увидимся в Майами», — написала Потапова под своим постом.

Напомним, спортсменка уступила в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе украинской теннисистке Марте Костюк.

Для Потаповой это третий четвертьфинал в этом сезоне. Выше этой точки турнирной сетки ей ещё не удавалось добраться. Всего в одиночном разряде у неё два титула.

Турнир в Майами (США) пройдёт с 19 по 30 марта. Там Потапова также планирует выступить и преодолеть четвертьфинальный порог, пройдя дальше.