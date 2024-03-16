Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я жажду большего». Потапова высказалась после завершения выступления в Индиан-Уэллсе

«Я жажду большего». Потапова высказалась после завершения выступления в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова поблагодарила турнир в Индиан-Уэллсе и сказала, что жаждет больше. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Спасибо, теннисный рай, за незабываемую неделю. Первый четвертьфинал здесь, и я жажду большего. Увидимся в Майами», — написала Потапова под своим постом.

Напомним, спортсменка уступила в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе украинской теннисистке Марте Костюк.

Для Потаповой это третий четвертьфинал в этом сезоне. Выше этой точки турнирной сетки ей ещё не удавалось добраться. Всего в одиночном разряде у неё два титула.

Турнир в Майами (США) пройдёт с 19 по 30 марта. Там Потапова также планирует выступить и преодолеть четвертьфинальный порог, пройдя дальше.

Материалы по теме
Анастасия Потапова потерпела поражение от Марты Костюк в четвертьфинале Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android