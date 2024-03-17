Синнер со счётом 6:1 выиграл первый сет у Алькараса в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 17 марта, проходит полуфинальный матч теннисного турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе между второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьей ракеткой из Италии Янником Синнером.

Первый сет встречи завершился победой Синнера со счётом 6:1. Итальянец отметился одним эйсом, одной двойной ошибкой, а также реализовал два брейк-пойнта из двух. У Алькараса нет подач навылет, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Победитель этой пары в финале встретится с победителем пары между российским теннисистом Даниилом Медведевым (четвёртая ракетка мира) и 17-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

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