Синнер — о прервавшейся победной серии: не зациклен на этом, я доволен результатами

Третья ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал первое поражение в нынешнем сезоне.

«Я не зациклен на этом. Послушайте, я был настроен позитивно на протяжении всей этой победной серии, и сейчас ничего не изменилось. Я проиграл в полуфинале «Мастерса», это всё равно отличный результат.

Теперь меня ждёт следующий турнир. Так что я уже полностью сконцентрирован на соревнованиях в Майами. Конечно, неприятно, что всё закончилось так, потому что Индиан-Уэллс — это особенное для меня место», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе испанец Карлос Алькарас нанёс первое поражение Синнеру в 2024 году, прервав серию из 16 побед.