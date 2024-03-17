Свёнтек: если бы я могла пойти на ужин с теннисисткой, это была бы Штеффи Граф

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о том, с каким теннисистом из прошлого она бы хотела пойти на ужин и обсудить интересные вопросы, касающиеся жизни в теннисе.

«Если бы я могла пойти на ужин с теннисисткой, чтобы поговорить о теннисе и жизни, я бы с удовольствием сделала это со Штеффи Граф», — сказала Ига Свёнтек на пресс-конференции после матча с Мартой Костюк.

Напомним, в полуфинале турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе первая ракетка мира Свёнтек победила украинскую теннисистку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:1.

В финале турнира Свёнтек сыграет с девятой в мировом рейтинге, гречанкой Марией Саккари.