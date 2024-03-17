Синнер — о физическом состоянии: сейчас у меня понемногу болит всё тело, это часть спорта

Третья ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер оценил своё физическое состояние после полуфинального матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где он потерпел первое поражение в сезоне.

«Сейчас у меня понемногу болит всё тело (улыбается). Это часть спорта. Нужно просто смириться с этим.

У меня были некоторые проблемы с левой ногой, но всё было хорошо до третьего сета. Потом, когда я упал, я почувствовал боль в локте, потому что на него упал. Поэтому было тяжеловато подавать.

Но Карлос, очевидно, умеет усложнять игру. Он оказывает сильное давление. Мне кажется, сегодня он изменил пару вещей с тактической точки зрения. Я должен извлечь из этого урок и попытаться обыграть его снова. Думаю, это положительная сторона нашего вида спорта», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе испанец Карлос Алькарас нанёс первое поражение Синнеру в 2024 году, прервав серию из 16 побед.