Саккари: месяц назад мне не удавалось перебить мяч через сетку, а сейчас играю в финале

Греческая теннисистка Мария Саккари, девятая ракетка мира, высказалась о предстоящем матче против первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек.

«Могу сказать одно: Ига в очень хорошей форме, я в очень хорошей форме. Мы будем бороться, чтобы выиграть титул. Скорее всего, будет очень сложный поединок. Но знаете, месяц назад я была в Абу-Даби и не могла перебить мяч через сетку. Сейчас я здесь, на одном из крупнейших турниров, играю ещё один финал», — сказала Саккари на пресс-конференции.

В воскресенье, 17 марта, спортсменки поборются за титул турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.