Свёнтек — 10-я двукратная чемпионка Индиан-Уэллса, трижды турнир не выигрывал никто

Вчера, 17 марта, первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) обыграла Марию Саккари из Греции (6:4, 6:0) и стала двукратной чемпионкой соревнований.

Кроме неё, ещё девять теннисисток дважды выигрывали турнир в Индиан-Уэллсе, в том числе и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова. Трижды турнир в Индиан-Уэллсе никто не выигрывал.

Все двукратные чемпионки турнира в Индиан-Уэллсе:

1. Мартина Навратилова (США) — 1990, 1991.

2. Мэри-Джо Фернандес (США) — 1993, 1995.

3. Штеффи Граф (Германия) — 1994, 1996.

4. Линдсей Дэвенпорт (США) — 1997, 2000.

5. Серена Уильямс (США) — 1999, 2001.

6. Ким Клейстерс (Бельгия) — 2003, 2005.

7. Даниэла Гантухова (Словакия) — 2002, 2007.

8. Мария Шарапова (Россия) — 2006, 2013.

9. Виктория Азаренко (Беларусь) — 2012, 2016.

10. Ига Свёнтек (Польша) — 2022, 2024.