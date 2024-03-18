Камилла Рахимова уступила Клэр Лю и не смогла выйти в финал квалификации турнира в Майами

95-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла 23-летней американке Клэр Лю (111-я ракетка) в полуфинале квалификации турнира WTA-1000 в Майами (США) со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. За это время Рахимова сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Американка совершила восемь эйсов, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 11.

В финале квалификации Лю встретится с бельгийской теннисисткой Греттье Миннен (81-я), которая уверенно обыграла представительницу Тайваня Се Шувэй (6:1, 6:4).

Напомним, 17 марта, стартовал квалификационный раунд WTA-1000 в Майами. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Турнир завершится 31 марта. Действующей чемпионкой турнира является 18-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.