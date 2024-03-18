Алькарас: всегда стараюсь играть так, чтобы люди получали удовольствие от просмотра матча

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об одном из лучших розыгрышей матча с Даниилом Медведевым в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

«Честно говоря, я не понял, что произошло. Точнее, я собирался прыгнуть и забить смэш. Но я как-то замешкался и не смог выпрыгнуть.

Когда случается что-то подобное, нужно просто попытаться хоть как-то вернуться в розыгрыш и бежать за следующим мячом. Так я и сделал. Я откинул мяч, это была неплохая «свечка», которую тяжело было забить с одного удара.

Очень круто, что у меня получилось выиграть это очко. Это дало мне мотивацию продолжать играть в таком стиле. Я всегда стараюсь выполнять красивые удары, играть так, чтобы люди получали удовольствие от просмотра матча. Думаю, это выгодно всем.

Так что да, такие розыгрыши, как этот, заставляют улыбнуться и меня (смеётся)», — сказал Алькарас на пресс-конференции.