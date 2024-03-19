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«Однозначно ещё не решено». Тарпищев — об участии российских теннисистов в Олимпиаде

«Однозначно ещё не решено». Тарпищев — об участии российских теннисистов в Олимпиаде
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об участии российских теннисистов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«По участию теннисистов в Олимпиаде однозначно ещё не решено, потому что мы не знаем окончательных вариантов, связанных с рекомендациями МОК. То, что Международная Федерация Тенниса решила допустить наших спортсменов — хорошо. Регламент попадания остался таким же, как и в Токио. Кто сможет поехать в Париж, станет известно по рейтингу после «Ролан Гаррос»: по 4 теннисиста от женщин и мужчин в одиночном разряде, кто будет стоять выше в рейтинге», — сказал Тарпищев в интервью Sport24.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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