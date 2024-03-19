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Алькарас, поддерживающий «Реал», смотрит матчи экс-игроков «Барселоны» в «Интер Майами»

Алькарас, поддерживающий «Реал», смотрит матчи экс-игроков «Барселоны» в «Интер Майами»
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Вторая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас на пресс-конференции перед началом турнира серии «Мастерс» в Майами (США) высказался об игре местной команды — «Интер Майами», к которой в 2023 году присоединилось множество известных экс-футболистов «Барселоны».

«Не слежу за результатами постоянно, но они всплывали много раз. Приятно видеть, что Месси, Альба, Суарес и Бускетс снова в одной команде. Все они — легенды футбола, мне нравится смотреть видео их матчей», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, что сам Карлос Алькарас является активным футбольным болельщиком и поддерживает клуб «Реал» Мадрид. Испанская команда, 14-кратный победитель Лиги чемпионов, часто поздравляет теннисиста с победами.

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