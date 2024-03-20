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Отец Симоны Халеп высказался о первом матче дочери после дисквалификации

Отец Симоны Халеп высказался о первом матче дочери после дисквалификации
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Отец бывшей первой ракетки мира, победительницы двух турниров «Большого шлема» румынской теннисистки Симоны Халеп высказался о первом матче дочери после дисквалификации. Напомним, в 2022 году Халеп была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теннисистка подала апелляцию на это решение. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока дисквалификации Халеп до девяти месяцев.

«Ну, как бы вам сказать… очень много эмоций. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать во время игры, ведь это отличается от тренировки», — приводит слова отца Халеп Digi Sport.

Отметим, что первым турниром после дисквалификации для румынской спортсменки станет WTA-1000 в Майами (США), где она получила уайлд-кард. В первом круге Халеп сразится с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

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