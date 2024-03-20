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Артуру Казо, потерявшему сознание во время матча, диагностировали сильное обезвоживание

Артуру Казо, потерявшему сознание во время матча, диагностировали сильное обезвоживание
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74-й ракетке мира французский теннисист Артуру Казо диагностировали сильное обезвоживание. Теннисист получил солнечный удар и потерял сознание во время матча на турнире серии «Мастерс» в Майами. Сегодня стало известно, что Казо выписали из больницы.

Инцидент произошёл в третьем сете встречи Казо с соотечественником Гаролом Майо при счёте 4:6, 7:5, 2:1. По информации RMC Sport, Казо стало плохо во время игры из-за жары. Врач оперативно оказал помощь французскому теннисисту, который позже покинул корт на инвалидной коляске. Майо прошёл в финал квалификации турнира в Майами.

Напомним, основной турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Действующим победителем «Мастерса» в Майами является российский теннисист Даниил Медведев, в финале прошлого розыгрыша соревнований обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 7:5, 6:3.

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