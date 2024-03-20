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Халеп: желаю Муратоглу удачи в работе с Руне, у меня внутри нет ненависти

Халеп: желаю Муратоглу удачи в работе с Руне, у меня внутри нет ненависти
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о взаимоотношениях с тренером Патриком Муратоглу, который сейчас работает с датским теннисистом Хольгером Руне.

«Мы виделись пару дней назад с Патриком, поздоровались. Желаю ему удачи в работе с Руне. Я знаю, что он хорошо выполняет свою работу. Но наша история окончена, мы с ним больше не сотрудничаем. Мы здороваемся. У меня внутри нет ненависти. Это хорошо», — сказала Халеп на пресс-конференции.

Напомним, Халеп объявила о прекращении сотрудничества с Муратоглу в декабре прошлого года. Румынская теннисистка, ранее дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, заявила, что утратила доверие к специалисту.

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