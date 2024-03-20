Томми Пол: теннис — одиночный вид спорта. Вашим главным врагом всегда будете вы сами

14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол рассказал, в чём, по его мнению, заключается красота тенниса.

«Самое важное для меня — это побеждать. Мне нравится соревноваться, и я ненавижу проигрывать, но теннис отличается от любого другого вида спорта тем, что здесь ты проигрываешь почти каждую неделю. Каждую неделю ты играешь на турнире, и если ты выходишь в финал, то это можно считать успехом. Но даже если ты проиграл, ты всё равно будешь участвовать в следующем турнире, где 99% игроков на прошлой неделе также проиграли.

Проигрывают все, кроме одного. Теннис — независимый, одиночный вид спорта: вашим главным врагом всегда будете вы сами. Но это одновременно и то, что выводит тебя на новый уровень. Когда ты занимаешься индивидуальным видом спорта, у тебя нет партнёров по команде, которую можно обвинить, всё зависит исключительно от тебя. Да, есть тренерский штаб, близкие, которые поддерживают, но играешь только ты один. В этом, на мой взгляд, и заключается прелесть тенниса, и я считаю его самым лучшим видом спорта в мире именно по этой причине», — приводит слова Пола Haute Living.