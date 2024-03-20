Бадоса: даже если Халеп 10 лет не будет на турнирах, она всё равно останется Халеп

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса после победы над румынкой Симоной Халеп в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США) высказалась о сопернице. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу Бадосы.

«Я совсем не обрадовалась результатам жеребьёвки. Я должна быть честной. Даже если Симоны 10 лет не будет на турнирах, она всё равно останется Симоной. Она выиграла так много титулов, я очень её уважаю. В этом матче я была впечатлена. Думаю, Симона очень скоро вернётся на вершину. В таких игроках никогда нельзя сомневаться, потому что они были чемпионами», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Майами Бадоса сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.