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Бадоса: даже если Халеп 10 лет не будет на турнирах, она всё равно останется Халеп

Бадоса: даже если Халеп 10 лет не будет на турнирах, она всё равно останется Халеп
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Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса после победы над румынкой Симоной Халеп в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США) высказалась о сопернице. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу Бадосы.

«Я совсем не обрадовалась результатам жеребьёвки. Я должна быть честной. Даже если Симоны 10 лет не будет на турнирах, она всё равно останется Симоной. Она выиграла так много титулов, я очень её уважаю. В этом матче я была впечатлена. Думаю, Симона очень скоро вернётся на вершину. В таких игроках никогда нельзя сомневаться, потому что они были чемпионами», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Майами Бадоса сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2024, вторник. 23:20 МСК
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
1 		6 6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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