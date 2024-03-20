Пол: жду возможности сыграть на Олимпиаде без всех этих ковидных протоколов

14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался об участии в летних Олимпийских играх в Париже.

«Я играл три года назад в Токио, и это был странный опыт из-за пандемии коронавируса. Мы жили в отеле вместе с баскетбольной командой США, а не в Олимпийской деревне, так что мы не получили этого настоящего олимпийского опыта. Вот чего я жду от Парижа: возможность сыграть без всех этих ковидных протоколов.

Я очень хочу выступить и, надеюсь, завоевать медаль для нашей страны. Это всегда было моей мечтой.

Во многих других видах спорта вы всю жизнь тренируетесь, а и Олимпийские игры — это вершина карьеры, нужно всегда подходить к ним в лучшей форме. Нам же нужно всегда быть стабильными в игре, потому что важные турниры проходят круглый год. Я не отношусь к ОИ как-то по-особенному. Я просто хочу выступить как можно лучше, но это применимо и ко всем остальным соревнованиям», — приводит слова Пола Haute Living.