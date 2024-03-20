Симона Халеп дала совет молодому поколению касательно допинга

Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема», румынская теннисистка Симона Халеп на пресс-конференции после поражения в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США) с Паулой Бадосой дала совет молодому поколению касательно допинга.

— Какой совет вы можете дать молодому поколению касательно допинга?

— Ой, это очень тяжело, но я выступаю за чистый спорт, придерживаюсь его. Это главное. Так что всему молодому поколению я прежде всего советую следить за всем, проверять, что они принимают, что едят, что делают. Правда, иногда ситуации с допингом бывают неожиданными. Так что спортсменам остаётся следить за собой и верить, что с тобой ничего плохого не произойдёт, допинг тебя не коснётся. Я думаю, лучше переживать за всё, что тебя окружает, чем быть абсолютно расслабленным.

Напомним, в 2022-м Халеп была отстранена от соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Позднее суд сократил время отстранения до девяти месяцев.