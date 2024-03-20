Возняцки: надо давать Винус Уильямс уайлд-кард на все турниры, где она хочет играть

Бывшая первая ракетка мира, победительница одного турнира «Большого шлема» датская теннисистка Каролина Возняцки высказалась о получении Винус Уильямс уайлд-кард на турнир в Майами. По словам спортсменки, Уильямс играет настолько долго, что за выслугу лет заслуживает получать уайлд-кард на все турниры, в которых хочет участвовать.

«Я думаю, удивительно видеть, что Винус Уильямс всё ещё играет с нами. Я имею в виду, ей уже 43 года. Она легенда игры. Она так много выиграла, так что она заслуживает право делать всё, что хочет. Если она захочет играть ещё 10 лет, это здорово. Надо давать ей уайлд-кард на все турниры, в которых она хочет принимать участие, ведь нелегко быть самой старшей в туре, при этом оставаясь конкурентоспособной», — сказала Возняцки на пресс-конференции.

Напомним, вчера в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) Винус Уильям проиграла российской теннисистке Диане Шнайдер со счётом 6:3, 6:3. Возняцки, в свою очередь, оказалась сильнее француженки Клары Бюрель — 6:1, 6:4.