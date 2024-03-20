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Экс-тренер Серены Уильямс: на старте карьеры подача Джоковича была довольно дерьмовой

Экс-тренер Серены Уильямс: на старте карьеры подача Джоковича была довольно дерьмовой
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Австралийка Ренне Стаббс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер титулованной американской теннисистки Серены Уильямс, поделилась мнением о подаче первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Подача Джоковича на старте карьеры была довольно дерьмовой. Он допускал двойные ошибки, его локоть был слишком низко, было много всего, с чем, я думаю, Горан Иванишевич помог ему разобраться. Сейчас ты смотришь на подачу Новака и думаешь: „Стану ли я ставить в пример другим подачу Новака? Определённо нет“. Я не считаю его подачу отличной. Но Новак нашёл способ бить по нужным местам. И это у него получается лучше, чем у многих других теннисистов», — сказала Стаббс в подкасте Racquet's Rennae Stubbs Tennis Podcast.

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