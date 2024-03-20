Де Минор: играя с Надалем, ты должен потерять всё уважение, которое испытываешь к нему

10-я ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор поделился воспоминаниями о встрече с испанцем Рафаэлем Надалем на Уимблдоне в 2018 году.

«Надаль невероятно силён, он показывает мощь даже на травяном покрытии, что уж говорить про грунт. Когда ты играешь с Надалем, ты должен потерять всё уважение, которое испытываешь к нему, и просто действовать как против любого другого соперника», — приводит слова де Минора Tennis Majors.

Напомним, ранее стало известно, что Рафаэль Надаль заявился на турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля, а также вошёл в предварительный состав участников турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 15 по 21 апреля.