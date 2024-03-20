Коулман Вон стал первым игроком из Гонконга в основной сетке турнира категории «Мастерс»

Коулман Вон, тренирующийся в Академии Рафаэля Надаля, стал первым игроком из Гонконга, прошедшим квалификацию и оказавшимся в основной сетке турнира категории «Мастерс». 19 марта он обыграл в последнем раунде квалификации турнира в Майами (США) Сумита Нагала из Индии со счётом 3:6, 6:1, 7:5.

«Творим историю! Игрок нашей Академии побеждает Сумита Нагала 3:6, 6:1, 7:5 на турнире категории «Мастерс» в Майами и станет первым игроком и Гонконга, прошедшим квалификацию на турнир ATP Tour Masters 1000. Мы так гордимся тобой! Vamos!» — отреагировала на это событие в социальных сетях Академия Надаля.

Отметим, что во времена юношеской карьеры Коулман Вон был больше известен как парный игрок. Он в паре с Максом Вестфалем из Франции выиграл парный титул US Open — 2021, а в 2022 году в паре с американцем Бруно Кузухарой взял трофей Australian Open.