Пол поделился воспоминаниями о победе над Алькарасом на «Мастерсе» в Торонто

14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол поделился воспоминаниями о матче с Карлосом Алькарасом на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада) в 2023 году. В 1/4 финала Пол одолел испанца в трёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

«В тот день мы закончили поздно, но на территории комплекса был открыт ресторан, так что мы могли поесть после матча. И это было забавно — Алькарас тоже пришёл в ресторан минут через 20. Он махал нам рукой и улыбался, поднимаясь вверх по лестнице. Помню, я тогда подумал, что он, наверное, получил гораздо больше удовольствия от матча, чем я, ведь мне предстояло играть на следующий день.

Никакой враждебности с его стороны не было: парни на вершине рейтинга всегда такие», — сказал Пол в интервью Haute Living.

Отметим, что в полуфинале Пол уступил итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 4:6), который в итоге выиграл турнир.