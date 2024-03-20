Де Минор, Димитров, Рууд, Бултер посетили приют животных в рамках акции Miami Open Unites

Сегодня, 20 марта, состоялось ежегодное мероприятие перед стартом турнира категории «Мастерс» в Майами — Miami Open Unites. В нём принимают участие несколько звёзд ATP и WTA, которые помогают местным благотворительным сообществам в США.

В этом году теннисисты, среди которых были Алекс де Минор, Григор Димитров, Каспер Рууд, Кэйти Бултер, посетили общество защиты животных. Спортсмены играли с несколькими бездомными собаками.

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«Лучшее утро в моей жизни», — подписала пост в социальных сетях Бултер.

«Смотрите, где мы. В обществе спасения животных, у нас тут множество собачек. Я думаю, мы с Кэйти (девушкой Алекса. — Прим. «Чемпионата») даже могли бы усыновить некоторых из них. Эти милашки повсюду», — опубликовал де Минор историю в своих соцсетях.