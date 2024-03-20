Фото: Кей Нисикори и Каспер Рууд провели совместную тренировку на турнире в Майами

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори приехал на турнир категории «Мастерс» в Майами (США), где сегодня, 20 марта, провёл тренировку с бывшей второй ракеткой мира, финалистом трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Каспером Руудом из Норвегии.

«Как я рад вернуться в Майами!» — написал Нисикори в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив

Фото: Tennis TV

Напомним, в последний раз Кей Нисикори выходил на корт на Australian Open — 2023, где дошёл до четвертьфинала. С тех пор японец не принимал участия в матчах из-за обострившихся травм. Недавно он объявил о своём возвращении в тур.

Организаторы турнира в Майами, который пройдёт с 19 по 31 марта, предоставили Нисикори уайлд-кард. Японец является финалистом турнира 2016 года.