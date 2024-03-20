«Анастасии досталась рабочая сетка». Островский – о «тысячнике» в Майами для Потаповой

Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой, оценил сетку 29-й ракетки мира на турнире WTA-1000 в Майами (США).

«Анастасии досталась рабочая сетка. Безусловно, большой плюс, что она пропускает первый круг по bye. В своём стартовом матче Потапова встретится с победительницей американского дерби между Даниэль Коллинз и Бернардой Перой. Обе очень непростые соперницы, а в особенности на быстром харде. Я скорее предполагаю, что победит всё же Коллинз. Однозначно это будет непростой матч с упорным противостоянием. Но у Анастасии есть козыри против такой оппонентки, чтобы добиться победы. И важно отметить, что традиционно Анастасия хорошо играет весной на американской хардовой серии. В прошлом году после победы в Линце она здорово себя проявила на турнирах Солнечного дубля.

Четвертьфинал в Индиан-Уэллсе в этом году также можно добавить в копилку удачных турниров. Потаповой совсем немного не хватило, чтобы ещё улучшить этот результат. Хочется верить, что в Майами она как минимум повторит свой прошлогодний результат и дойдёт до четвертьфинала, а может быть, и превзойдёт его. Анастасия набирает форму, а главное, что её не беспокоят травмы. Добавив к этому уверенность, которую она обрела в Индиан-Уэллсе, думаю, мы можем ожидать хорошие результаты и на этом «тысячнике», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Напомним, в 1/4 финала супертурнира в Индиан-Уэллсе Потапова уступила представительнице Украины Марте Костюк.