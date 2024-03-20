Стало известно, с кем сыграет Рублёв во втором круге «Мастерса» в Майами
Поделиться
Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв во втором круге «Мастерса» в Майами (США) сыграет с Томашем Махачем из Чехии. В матче первого круга 60-я ракетка мира Махач одержал победу над американцем Дарвином Бланшем (1034-й в мировой классификации) со счётом 6:4, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Махач три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бланша один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Майами (м). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 20:40 МСК
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Дарвин Бланш
Д. Бланш
Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Действующим обладателем титула является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев.
Комментарии
- 20 марта 2024
-
22:10
-
20:15
-
20:06
-
19:58
-
19:51
-
19:32
-
19:21
-
18:46
-
18:32
-
16:59
-
16:49
-
16:40
-
16:20
-
15:53
-
15:37
-
15:32
-
14:41
-
14:10
-
13:03
-
12:52
-
12:30
-
11:52
-
11:42
-
11:33
-
11:31
-
11:22
-
11:12
-
10:56
-
10:31
-
09:53
-
09:39
-
09:27
-
09:11
-
04:17
-
00:58