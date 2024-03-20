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Стало известно, с кем сыграет Рублёв во втором круге «Мастерса» в Майами

Стало известно, с кем сыграет Рублёв во втором круге «Мастерса» в Майами
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Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв во втором круге «Мастерса» в Майами (США) сыграет с Томашем Махачем из Чехии. В матче первого круга 60-я ракетка мира Махач одержал победу над американцем Дарвином Бланшем (1034-й в мировой классификации) со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Махач три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бланша один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Майами (м). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 20:40 МСК
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Дарвин Бланш
США
Дарвин Бланш
Д. Бланш

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Действующим обладателем титула является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев.

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