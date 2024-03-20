Стало известно, с кем сыграет Рублёв во втором круге «Мастерса» в Майами

Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв во втором круге «Мастерса» в Майами (США) сыграет с Томашем Махачем из Чехии. В матче первого круга 60-я ракетка мира Махач одержал победу над американцем Дарвином Бланшем (1034-й в мировой классификации) со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Махач три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бланша один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Действующим обладателем титула является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев.