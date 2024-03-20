Стал известен соперник Медведева во втором круге «Мастерса» в Майами

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Майами (США) сыграет с Мартоном Фучовичем из Венгрии. В матче первого круга 86-я ракетка мира Фучович одержал победу над австралийцем Максом Пёрселлом (68-й в мировой классификации) со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Венгерский теннисист четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Пёрселла один эйс и одна двойная ошибка. Он не заработал в матче ни одного брейк-пойнта.

Даниил Медведев является действующим чемпионом турнира в Майами. Ранее он пять раз встречался с Фучовичем и одержал четыре победы.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.