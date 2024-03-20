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Определился соперник Синнера во втором круге турнира в Майами

Определился соперник Синнера во втором круге турнира в Майами
Янник Синнер.
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Третья ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер во втором круге «Мастерса» в Майами (США) сыграет с соотечественником Андреа Вавассори. В матче первого круга 148-я ракетка мира Вавассори одержал победу над аргентинцем Педро Качином (79-й в мировой классификации) со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Вавассори три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Качина два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из трёх.

Майами (м). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 21:40 МСК
Педро Качин
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Действующим обладателем титула является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев.

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