Стало известно, с кем сыграет Павлюченкова во втором круге турнира в Майами

24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США) сыграет с американкой Шелби Роджерс. В матче первого круга 325-я ракетка мира Роджерс в трёх сетах обыграла Линду Фрухвиртову из Чехии (138-я в мировой классификации) — 4:6, 6:4, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 16 минут. Роджерс в этой встрече два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Фрухвиртовой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
Это будет первая встреча между Павлюченковой и Роджерс на турнирах WTA.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555. Действующая чемпионка — Петра Квитова из Чехии.
- 20 марта 2024
-
23:30
-
23:14
-
22:57
-
22:10
-
20:15
-
20:06
-
19:58
-
19:51
-
19:32
-
19:21
-
18:46
-
18:32
-
16:59
-
16:49
-
16:40
-
16:20
-
15:53
-
15:37
-
15:32
-
14:41
-
14:10
-
13:03
-
12:52
-
12:30
-
11:52
-
11:42
-
11:33
-
11:31
-
11:22
-
11:12
-
10:56
-
10:31
-
09:53
-
09:39
-
09:27