Стало известно, с кем сыграет Павлюченкова во втором круге турнира в Майами

24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США) сыграет с американкой Шелби Роджерс. В матче первого круга 325-я ракетка мира Роджерс в трёх сетах обыграла Линду Фрухвиртову из Чехии (138-я в мировой классификации) — 4:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. Роджерс в этой встрече два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Фрухвиртовой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Это будет первая встреча между Павлюченковой и Роджерс на турнирах WTA.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555. Действующая чемпионка — Петра Квитова из Чехии.