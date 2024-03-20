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Стало известно, с кем сыграет Павлюченкова во втором круге турнира в Майами

Стало известно, с кем сыграет Павлюченкова во втором круге турнира в Майами
Анастасия Павлюченкова.
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24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США) сыграет с американкой Шелби Роджерс. В матче первого круга 325-я ракетка мира Роджерс в трёх сетах обыграла Линду Фрухвиртову из Чехии (138-я в мировой классификации) — 4:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. Роджерс в этой встрече два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Фрухвиртовой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 21:00 МСК
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 2
         
Линда Фрухвиртова
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова

Это будет первая встреча между Павлюченковой и Роджерс на турнирах WTA.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555. Действующая чемпионка — Петра Квитова из Чехии.

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