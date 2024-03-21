Ига Свёнтек назвала приоритетный для себя турнир в нынешнем сезоне

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек рассказала о приоритетном турнире в сезоне 2024 года перед матчем второго круга «тысячника» в Майами (США) с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи (107-я ракетка).

«Честно говоря, я думаю, что Олимпийские игры в Париже – приоритет для меня. Но пока впереди ещё так много турниров, что я не особо на них фокусируюсь. Они находятся в другой плоскости, даже на другом континенте. Так что пока я делаю всё шаг за шагом.

У меня нет никаких ожиданий, потому что я знаю, что этот турнир будет сложным. Я знаю, что на меня будет оказано большое давление, потому что это грунт, это Ролан Гаррос. Но, честно говоря, я была в Токио. Я прошла через всё это, ну, знаете, олимпийскую атмосферу, хотя это было во времена COVID, но это можно было почувствовать. И я просто надеюсь, что смогу лучше справляться с давлением. Но нужно всегда говорить об этом лишь с точки зрения производительности. Поэтому пока не будем развивать эту тему, ведь до Олимпиады ещё долго», – приводит слова Свёнтек The Tennis Letter.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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