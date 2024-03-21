Маррей — лидер по количеству побед в Индиан-Уэллсе и Майами после проигрыша первого сета

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) и установил уникальное достижение.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу британца. Эта победа стала для Маррея 16-й на турнирах серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами после проигранных первых сетов. Таким образом, британский теннисист стал лидером по этому показателю. Ранее лидером по количеству таких побед был американский спортсмен Пит Сампрас (15).

Во втором круге турнира в Майами Энди Маррей сыграет с 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Соревнования завершатся 31 марта.