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Маррей — лидер по количеству побед в Индиан-Уэллсе и Майами после проигрыша первого сета

Маррей — лидер по количеству побед в Индиан-Уэллсе и Майами после проигрыша первого сета
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) и установил уникальное достижение.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу британца. Эта победа стала для Маррея 16-й на турнирах серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами после проигранных первых сетов. Таким образом, британский теннисист стал лидером по этому показателю. Ранее лидером по количеству таких побед был американский спортсмен Пит Сампрас (15).

Во втором круге турнира в Майами Энди Маррей сыграет с 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Соревнования завершатся 31 марта.

Майами (м). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 22:25 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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