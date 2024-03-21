Виландер: хотел бы, чтобы Маррей завершил карьеру с медалью ОИ-2024. Это прощание мечты

Бывший шведский теннисист, экс первая ракетка мира в одиночном разряде Матс Виландер высказался о возможном завершении карьеры британского теннисиста Энди Маррея.

«Я бы хотел, чтобы Энди завершил карьеру с медалью Олимпийских игр в Париже и с британским флагом на плечах. Энди Маррей — это Энди Маррей, но, прежде всего, он сэр Энди Маррей. Масштабы его величия в Великобритании невероятны. Он дал Великобритании надежду, что у них есть чемпион, а это с британцами происходит нечасто. Думаю, это дало всей спортивной среде Великобритании надежду на то, что они всё ещё способны взращивать чемпионов мира и олимпийских триумфаторов.

К тому же Олимпийские игры — эта та категория соревнований, в которой Маррей фактически опережает «Большую тройку». Он дважды становился олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Он выиграл серебро на Играх 2012 года в миксте с Лорой Робсон. Его олимпийская карьера лучше, чем у Федерера, Надаля и Джоковича. Именно на этих соревнованиях, мне кажется, ему и следует закончить карьеру. Это было бы прощание мечты», — приводит слова Виландера Eurosport.